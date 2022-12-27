كنعاني: التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يساهم في أمن واستقرار المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وردا على سؤال حول تطبيع علاقات بعض دول المنطقة مع الكيان الصهيوني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ان موقفنا من الكيان الصهيوني وهويته غير الشرعية وغير القانونية واضح ونعتقد أن تطوير العلاقات وتطبيع العلاقات بين الدول العربية والإسلامية مع هذا الكيان لن يساعد بأي شكل من الأشكال على تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. ولن يساعد في تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع المسؤول الإيراني، يتوقع الشعب الفلسطيني من الحكومات العربية والإسلامية في المنطقة مساعدته على تحقيق حقوقه. الشعب الفلسطيني لم ولن يرحب بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، كما أظهرت شعوب المنطقة أنها لا ترحب بتطبيع العلاقات بين بعض الحكومات العربية والإسلامية مع الكيان الصهيوني.

وفي إشارة منه إلى نبذ الاحتلال خلال مونديال قطر، قال كنعاني: "في مونديال قطر، باعتراف الكيان الصهيوني أيضاً، كان هذا الكيان هو الخاسر في ميدان الرأي العام لشعوب المنطقة، وفلسطين كانت الفائزة في هذا المضمار".

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