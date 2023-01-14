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١٤‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١:٣٥ م

مهدي طارمي يحرز لقب افضل هداف آسيا عام 2022

مهدي طارمي يحرز لقب افضل هداف آسيا عام 2022

احرز النجم المنتخب الإيراني لكرة القدم، مهدي طارمي، لقب أفضل هدافي القارة العجوز(اسيا) لعام 2022.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم(IFFHS) عن أفضل الهدافين في العالم لعام 2022، معتبرا "مهدي طارمي" كأفضل هداف في القارة الآسيوية.

وسجل النجم الايراني 21 هدفاً في الدوري البرتغالي الممتاز، و 7 أهداف في كؤوس محلية أخرى لهذا البلد، و 6 أهداف في البطولات الأوروبية الدولية بقميص بورتو، و 5 أهداف خلال حضوره في مباريات المنتخب الإيراني.

واحتل "كوداي تاناكا" اللاعب الياباني لفريق "ألبيريكس نيغاتا" السنغافوري، المركز الاول لهدافي اسيا إلى جانب مهدي طارمي، حيث انه كان قد سجل في عام 2022، 39 هدفا في المباربات المختلفة.

واحتل ، اللاعب لكوري لنادي توتنهام، " هيونغمين سون"، المركز السابع في هذا الترتيب برصيد 25 هدفًا.

مهدي طارمي يحرز لقب افضل هداف آسيا عام 2022

/انتهى/

رمز الخبر 1929720

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