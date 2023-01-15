ایران و باکستان توقعان علی اتفاقية اللجنة المشتركة العاشرة للتجارة الحدودية

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه بالتزامن مع انتهاء الاجتماع العاشر للجنة التجارة الحدودية المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وباكستان في مدينة كويتا، الذي استمر ليومين، وقع الجابين على اتفاقية هذا الاجتماع التي تركز على تعزيز التعاون الحدودي وزيادة ساعات الجمارك.

واجري مراسم التوقيع على الاتفاقية الحدودية في كويتا بحضور أعضاء وفدي البلدين من بينهم القنصل الإيراني العام حسن درويش وند.

ووقع إيرج حسنبور، المدير العام للصناعة والتعدين والتجارة في محافظة سيستان وبلوشستان الايرانية، وعبدالقادر ميمان، رئيس جمارك إقليم بلوشستان الباكستاني، بصفتهما رئيسا وفدي البلدين، على اتفاقية اللجنة المشتركة العاشرة بشأن التجارة الحدودية.

وخلال المفاوضات المتعلقة بهذا الاجتماع ناقش ممثلو إيران وباكستان الوضع الحدودي ومنع الاتجار غير المشروع وتطوير التجارة المشروعة على الحدود والتصدي مع ظاهرة التهريب.

وافتتح الاجتماع العاشر للجنة التجارة الحدودية المشتركة بين إيران وباكستان صباح الجمعة الماضية باستضافة مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان الباكستاني.

وعُقد هذا الاجتماع بحضور 50 مسئولاً من إيران وباكستان، من بينهم مسئولين من محافظة سيستان وبلوشستان في إيران ومحافظة بلوشستان الباكستانية كمحافظتين متجاورتين.

انتهى/