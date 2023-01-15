https://ar.mehrnews.com/news/1929752/ ١٥/٠١/٢٠٢٣, ١٢:٥٨ م رمز الخبر 1929752 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٥/٠١/٢٠٢٣, ١٢:٥٨ م طهران تکتسی باللون الابیض بعد أن غطتها الثلوج+ فيديو شهدت العاصمة الايرانية طهران انخفاض في درجات الحرارة وتساقط الثلوج حيث غطت الثلج اغلب مناطقها. تحميل 20 MB رمز الخبر 1929752 کپی شد محتوى ذات صلة الأبيض الجميل ضيفاً على العاصمة طهران لليوم الثاني على التوالي الثلوج تغطي حرم الامام علي بن موسى الرضا(ع) في مدينة المشهد المقدسة توقف حركة قطار طهران إلى شيراز بسبب تساقط الثلوج بكثافة مناطق مُختلفة من العاصمة طهران تكتسي بالثوب الأبيض الجميل سمات هطول الثلج طهران ايران
تعليقك