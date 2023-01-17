قائد عسكري ايراني: العدو يسعى لقلب المعتقدات الدينية من وراء الحرب المشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد حميد وحيدي، خلال تصريحاته في منتدى للقوة الجوية في جيش الجمهورية الاسلامية، اشار إلى تهديدات الأعداء ضد نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، قائلا: "ان اعداء الجمهورية الإسلامية الايرانية اليوم، يحاولون لخلق الانقسام والنفاق بين المجتمع الإيراني، وخاصة الشباب، من خلال الاعتماد على أدوات معرفية وإمبراطوريتها الإعلامية، حيث ان الطريقة الوحيدة للتعامل مع مثل هذه التهديدات والهجمات هي معرفة العدو من خلال الشرح والتنوير لجميع الشرائح في المجتمع".

وأضاف: "ان العدو یسعی من وراء الحرب المشتركة واستخدام الوحدات الهجومية وممارسة الضغط على المدى الطويل لتحقق نتائج إيجابية لصالحة، لكن هذا مجرد مثال صغير لخصائص الحرب المشتركة التي يمكن أن تسبب الفوضى والانهيار".

واعتبر قائد القوة الجوية في الجيش الايراني ان الهدف الرئيسي للعدو من الحرب المعرفية والمشتركة هو قلب المعتقدات والقيم الدينية بين المجتمع المستهدف.

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