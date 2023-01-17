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١٧‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١:٤٨ م

إطلاق ناجح لصواريخ كروز باتجاه الأهداف المحددة في مناورات القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية

إطلاق ناجح لصواريخ كروز باتجاه الأهداف المحددة في مناورات القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية

نفذت قوات بحرية حرس الثورة الاسلامية اطلاقا ناجحا لصواريخ كروز باتجاه الأهداف المحددة في المناورات التي اجرتها اليوم الثلاثاء، بهدف اختبار استعدادات القوة للتعامل مع التهديدات المتصورة في الخليج الفارسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الايرانية، الأدميرال علي رضا تنكسيري، عن إجراء مناوارات "اللواء نصر الله شافعي" البحرية، قائلا: "انه في هذه المناورات، اظهرت نظام صواريخ كروز البحرية من مختلف الفئات، وقاذفات الطائرات المسيرة والدقيقة، والأنظمة الذكية، و المروحيات، وقوات الانزال الجوي على مواقع متحركة وعائمة، أداءً رائعا للغاية".

وأكد على تنفيذ جميع المراحل العملياتية المخطط لهذه المناورات بشكل كامل وناجح، مضيفا: "لقد تم تصميم هندسة القوة القتالية للمناورات على أساس التهديدات والأنشطة العسكرية للعدو على يد شبابنا الملتزم بتقدم البلاد، ولا نحتاج لأي جهة خارجية في هذا الصدد".

واعتبر التواجد النشط والواسع النطاق لفرق البحرية التابعة لحرس الثورة من أجل نشر أمن السواحل والمياه الإقليمية من بين السمات الأخرى لمناورات "الشهيد شافعي"، مبينا: "ان الهجوم البرمائي على القواعد والمنشآت البحرية للعدو والتنسيق والتآزر مع شبكة الدفاع الجوي والقوات الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان من بين البرامج المخطط لها في هذه المناورات والتي نفذت بجودة عالية ودقة مثالية".

/انتهى/

رمز الخبر 1929817

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