قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة عقيلة الشهيد السيد الحكيم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب سماحة قائد الثورة الاسلامية سيد علي الخامنئي عن تعازيه لأبناء الفقيد واسرته الكريمة.

وجاء في بيان قائد الثورة الاسلامية، اقدم احر التعازي بوفاة السيدة الكريمة والصابرة، عقيلة الشهيد العزيز آية الله السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه، لأبنائه الكرام وسائر اسرته، سائلاً الباري تعالى ان يرحمها ويغفر لها ويمنّ عليها بعلو الدرجات.

ویذکر بأنه حظي الشهيد الحكيم بإحترام جميع العراقيين عربا وأكرادا سنة وشيعة مسلمين ومن بقية الديانات الأخرى وإحترام الداخل والخارج لما كان يمتاز به (ره) من دقة الطروحات، والصدق، والواقعية، والتقدير للمصلحة العامة، وكان الجميع يلمس فيه ذلك، لم يكن منحازا إلى طرف دون آخر ولا لفئة دون أخرى يؤثر الآخرين على نفسه وينصت لأحاديث الآخرين بإهتمام وعناية ويبدي بعد ذلك ملاحظاته.

/انتهی/