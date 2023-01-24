کنعاني: طهران ستعلن قريبا عن عقوبات جديدة ضد الاتحاد الاوروبي وبريطانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ندد ناصر كنعاني اليوم الثلاثاء، بشدة ما قام به الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني من فرض العقوبات على عدد من الاشخاص والمؤسسات الإيرانية.

ووصف المتحدث باسم الوزارة الخارجية الايرانية هذا الإجراء الذي قام به الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني بأنه يدل على عدم قدرتهما العقلية على فهم حقائق إيران بشكل صحيح، فضلاً عن ارتباكهما امام قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما اعتبر كنعاني العقوبات الأخيرة الأوروبية والبريطانية ضد بعض أعضاء مجلس الشورى الاسلامي والمسؤولين القضائيين والعسكريين والمسؤولين عن إنفاذ القانون والثقافة في ايران بأنها تعبر عن يأسهم وإحباطهم وغضبهم من فشل محاولاتهم في زعزعة الاستقرار في إيران خلال الأحداث الاخيرة، مضيفا: "بالطبع هم يعرفون جيداً أن العقوبات لن تؤثر على ارادة الشعب الإيراني في التعامل مع التدخلات والمؤامرات الخارجية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "ان الجمهورية الإسلامية تحتفظ بحقها في الرد بالمثل على مثل هذه السياسات الفاشلة وستعلن قريباً قائمة العقوبات الجديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان ومروجي الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا".

يذكر انه فرض الاتحاد الأوروبي، أمس (الاثنين)، عقوبات جديدة ضد الجمهورية الاسلامية تحت ذريعة انتهاك حقوق الانسان، وبعد ساعات من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد إيران، أعلنت الحكومة البريطانية أنها أيضا أضافت سبعة أسماء جديدة إلى "قائمة العقوبات الايرانية حول حقوق الإنسان".

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