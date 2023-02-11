الصحة الإيرانية تعلن عن عدم تسجيل أي حالة وفاة بكورونا خلال اليوم الفائت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عبر بيانها الصادر اليوم السبت، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، عن عدم تسجيل اي حالة وفاة جديدة، مقابل 24 اصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بفيروس كورونا داخل البلاد.

واشارت وزارة الصحة بان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بهذا الفيروس داخل البلاد، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و565 الفا و391 شخصا.

ونوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و338 الفا و178 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 406 الفا و241 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان.

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