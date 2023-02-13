عشية ذكري ثورة الـ14 فبراير... اقامة مؤتمر صحفي لقادة الثورة البحرينية في وكالة مهر للأنباء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيشارك في هذا المؤتمر عدد من القادة الرئيسين للثورة البحرينية للتبيين برامجمهم المستقبلية لاستمرار الثورة وتحقيق اهدافها.

وسيبث هذا المؤتمر على موقع وكالة مهر بشكل مباشر. القادة الرئيسيين المشاركين في هذا المؤتمر هم:

الشيخ عبد الله الدقاق أحد قيادات المقاومة البحرينية

الدكتور راشد الراشد أحد قيادات حركة المقاومة البحرينية

سيد مرتضى السندي احد قيادات حركة الوفاء الاسلامي

الشيخ عبدالله صالح نائب الأمين العام لجماعة العمل الإسلامي بالبحرين

الدكتور سعيد الشهابي رئيس حركة الأحرار الإسلامية

الدكتور إبراهيم العرادي مدير المكتب السياسي لتحالف شباب ثورة 14 فبراير

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