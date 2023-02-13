كنعاني: زیارة الرئيس الإيراني الى الصين تعتبر قفزة جيدة في التعاون بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي صباح اليوم (الاثنين) أثناء تهنئته بالذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية، لحسن الحظ، شهدنا حركة كبيرة ومتحمسة من قبل الشعب الإيراني في احتفالات انتصار الثورة وهذا الحضور أظهر الوحدة الوطنية للأمة الإيرانية رغم المحن والدعاية التي مارسها الأعداء ضد النظام.

وتابع: هذا التواجد جاء ردًا على الاعمال الشغب الأخيرة، ونأمل أن يكون الأعداء قد تلقوا رسالة الأمة.

وبشأن زيارة الرئيس الايراني للصين، أضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: زيارة الرئيس الايراني إلى الصين على رأس وفد سياسي واقتصادي بدعوة من الرئيس الصيني مهم للغاية، ومن المفروض انه سيتم مناقشة مختلف الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وتابع: هذه الرحلة تدل على وجود أجواء سياسية مناسبة بين البلدين وتؤكد على وجود أعلى إرادة سياسية بين قادة البلدين. هذه الرحلة مهمة من مختلف المجالات، بما في ذلك المجال السياسي.

وقال: القدرات الموجودة بين البلدين مهمة جدا خاصة في المجال الاقتصادي. يمكن أن تكون زيارة الرئيس الايراني للصين قفزة جيدة نحو تنفيذ الخطط طويلة المدى بين البلدين. مضيفا انه سيتم التوقيع على وثائق جيدة خلال هذه الرحلة، وحققت البرامج المستمرة طويلة الأجل بين البلدين نتائج جيدة.

واشار إلى أنه في عام 2022 صدرنا للصين أكثر من 14 مليار دولار، بزيادة 58٪ مضيفا: وقعنا على 7 وثائق بهدف تعميق التعاون الاقتصادي والمعدني والتصديري، لخدمة مصالح البلدين في مختلف المجالات.

وبشأن رد فعل إيران على عدم دعوتها لحضور مؤتمر ميونيخ، قال: يبدو أن هناك انتهاكًا متعمدًا؛ إذا كان الغرض من عقد مؤتمر ميونخ للأمن هو المساعدة على تعميق الأمن في المجالين الإقليمي والعالمي، فإن عدم دعوة بعض الدول هو عمل انتقائي بدوافع سياسية، وهذا يدل على استمرار النهج الخاطئ فيما يتعلق بالتطورات المتعلقة بإيران. وهذا الإجراء مخالف لمبدأ الحياد.

وأكد: على وجه الخصوص دولة مثل إيران لها دور مهم وحاسم لا يمكن إنكاره في مجال الأمن الإقليمي والدولي، وهذا العمل يعتبر خطا واستمراراً للسلوكيات الخاطئة.

وردا على سؤال حول سبب عدم اتخاذ أي إجراء حتى الآن لتبادل الأسرى بين إيران والولايات المتحدة قال: لقد قلنا مرات عديدة أننا مستعدون لتبادل الأسرى دون قيد أو شرط ودون ربط الموضوع بقضايا أخرى، وفي هذا الصدد، عبرنا عن حسن نيتنا بطريقة عملية بالإفراج عن سجين مزدوج الجنسية من أجل حقوقه الإنسانية وحالته الصحية.

وأكد كنعاني: إن إيران أبدت استعدادها للقيام بهذا العمل بأسرع وقت ممكن فيما يتعلق بمسألة تبادل الأسرى بمنظور إنساني. للأسف، لم نر أي إجراءات مضادة من الحكومة الأمريكية. موقف إيران في هذا الصدد واضح. ونأمل أن تتخذ الحكومة الأمريكية خطوة جادة وواضحة لتنفيذ هذا التبادل بهذا الموقف الإنساني في المجال العملي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، ردا على سؤال عما إذا كان عفو قائد الثورة الاسلامية يشمل وضع الأجانب المعتقلين في إيران، إن موضوع اعتقال الأجانب في إيران كان بسبب انتهاك القوانين الوطنية الإيرانية، وبالتالي وبطبيعة الحال، بسبب مخالفة أنظمة بلادنا، فقد تم اعتقال هؤلاء الأشخاص وصدرت أحكام بحقهم.

وأضاف: هؤلاء يتمتعون بكافة حقوقهم القانونية والقنصلية، ويتخذ القضاء القرار اللازم بشأن عفو قائد الثورة الاسلامية عن المواطنين الأجانب.

يتبع...