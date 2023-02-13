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١٣‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ١:٠٧ م

مجلس صيانة الدستور يعلن عن استكمال الإجراءات القانونية لعضوية إيران في منظمة شنغهاي

مجلس صيانة الدستور يعلن عن استكمال الإجراءات القانونية لعضوية إيران في منظمة شنغهاي

اعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الايراني، هادي طحان نظيف، انه تم تاييد الجزء الأخير المتبقي من مراحل انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي وانتهت الإجراءات القانونية لعضوية إيران في هذه المنظمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ثمن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، صباح اليوم في مؤتمر صحفي، الحضور الملحمي للشعب الايراني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، مشيرا إلى استكمال الإجراءات القانونية لعضوية إيران في منظمة شنغهاي.

وقال طحان نظيف: "تم مناقشة وتاييد مشروع قانون عاجل مرتبط بالتزامات الجمهورية الإسلامية من أجل الانضمام إلى منظمة شنغهاي من قبل مجلس صيانة الدستور".

وأضاف: "هذه المرحلة كانت الجزء الأخير المتبقي من انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي، والذي لم يتبين مخالفته للشريعة والدستور. وبناء على ذلك انتهت الإجراءات القانونية لعضوية إيران في منظمة شنغهاي".

/انتهى/

رمز الخبر 1930630

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