الكرملين: موسكو على اتصال دائم مع الجانب السوري وتقدم المساعدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية ليوم الاثنين، حيث تابع بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تتخذ إجراءات بشأن الوضع في سوريا، وما إذا كانت تضغط على الحكومة السورية بشأن موضوع وصول المساعدات الإنسانية، أن "روسيا لا تمارس ضغوطا على القيادة السياسية الشرعية للجمهورية العربية السورية، ونحن على اتصال دائم. روسيا تبذل جهودا كبيرة لتقديم المساعدة للضحايا في سوريا نتيجة هذا الزلزال المدمر".

وشدد بيسكوف على أن القضايا المتعلقة بتقديم المساعدة الإنسانية للسوريين المتضررين من الزلزال يمكن وينبغي حلها على وجه السرعة بالاتصال بالسلطات السورية، وقال ردا على ما إذا كانت روسيا تعمل على ضمان فتح أكثر من نقطة تفتيش واحدة للمساعدات الإنسانية: "الأمر يتوقف على قرار الجمهورية العربية السورية، وأنتم تعلمون أننا نبحث عن طريق الأخصائيين والمنقذين الروس الذين يعملون هناك، فيما يساعد الجيش أيضا في إزالة الأنقاض، وتوصيل المساعدات الإنسانية هناك. وجميع القضايا الأخرى هي من صلاحيات السلطات الشرعية في سوريا".

/انتهى/