تشغیل 31 محطة كهرباء جديدة فی ایران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد رمضان في معرض تطرقه إلى مشروعات محطات الطاقة الحرارية في البلاد: "من بداية الحكومة الحالية حتى الآن، تمت إضافة خمسة آلاف و 730 ميغاواط إلى طاقة محطات الطاقة الحرارية في البلاد والتي تم تنفيذها من خلال تشغيل 31 وحدة جديدة لتوليد الطاقة بسعة 4695 ميغاوات، بالإضافة إلى إزالة قيود محطات توليد الطاقة الكهربائية وزيادة الطاقة العملية لمحطات توليد الطاقة الغازية الناشطة.

وتابع: تشمل الوحدات المتزامنة الجديدة قطاع الغاز لمحطات توليد الكهرباء "هنكام" ذات الدورة المركبة، والغاز الطبيعي المسال الإيراني (ثلاث وحدات)، وقشم باسارجاد، وأريان زنجان (وحدتان)، ومهتاب كوير (وحدتان)، وشهيد باكري، وتربة حيدرية، وبوتيا ستيل ودكوهي ووحدات غاز صغيرة في ميانرود وزاهدان (ثلاث وحدات) وصباي دهلران (أربع وحدات).

وأضاف رمضاني: خلال هذه الفترة أيضًا، تم تشغيل الوحدات البخارية لمحطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة في جهرم وهريس وأورمية وشابهار وبعث في بارس الجنوبي وغرب كارون وعسلويه وفردوسي وخرم آباد وسبلان في البلاد.

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