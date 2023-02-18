قائد الثورة الإسلامية: كنوز بعثة النبي (ص) توفر السعادة في الدنيا قبل الآخرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي (مد ظله العالي) صباح اليوم جمعاً من المسؤولين الحكوميين وممثلي وسفراء الدول الإسلامية والضيوف المشاركين في مسابقات القرآن الدولية بمناسبة عيد المبعث النبي(ص) في حسينية الامام الخميني(رض).

وأشار سماحة قائد الثورة في هذا اللقاء إلى ان بعثة النبي (ص) تعتبر أعظم هدية أعطاها الله تعالى للبشرية جمعاء. وجميع الهدايا في هذه الدنيا لا تساوي عظمة رسالة الرسول وثقلها. والسبب هو أن الرسالة تحمل كنوزا للبشرية هذه الكنوز لا تفنى.

وأضاف: هذه الكنوز يمكن أن توفر للإنسان السعادة في حياته بالدنيا قبل الآخرة.

وفي جزء آخر من خطابه، أكد سماحة القائد: إن السبب الرئيسي لإيرانفوبيا في العالم هو دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لفلسطين.

يتبع...