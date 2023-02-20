فصائل المقاومة الفلسطينية يشتبكون مع قوات الاحتلال الصهيوني في عدة مناطق

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت مجموعات "عرين الأسود" فجر اليوم الاثنين، عن خوض مقاتليها اشتباكًا مسلحًا مع قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وقالت العرين في بيان مقتضب: إنَّ مقاتليها يخوضون اشتباكًا مسلحًا مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس، وأكدت أن العرين عصيةً على الانكسار.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس اللية الماضية، وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد عمر حامد عقب اقتحام منزله في بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير أسامة الطويل بنابلس، منفذ عملية "شافي شمرون"، وأجرت عمليات حفر وتخريب فيه.

و من جهة اخری أكدت سرايا القدس- مجموعات جبع، فجر اليوم الاثنين 20 فبراير 2023، أن مجاهديها استهدفوا قوات الاحتلال الصهيوني بصليات كثيفة من الرصاص، بعد اقتحام بلدة عنزا جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري: "بعون الله وقوته قام مجاهدو سرايا القدس مجموعات جبع فجر اليوم الاثنين باستهداف قوات الاحتلال الصهيوني بصليات كثيفة مباركة من الرصاص على دوار بلدة عنزا جنوب جنين والانسحاب من المكان بسلام بفضل الله".

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 4 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجة حارقة، إضافة لإحراق نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال.

وفي السياق، اندلعت مواجهات في 11 نقطة بأنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وفي مدينة القدس، نشبت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال وتركزت في حي جبل المكبر، والعيزرية، والعيساوية، والرام، ومخيم شعفاط، تخللها إلقاء حجارة بشكل متكرر.

كما وقعت مواجهات مماثلة في البيرة وقرية المغير برام الله، وبلدة رمانة بجنين، إضافة إلى تنفيذ عمليتي إطلاق نار قرب حاجز "سالم" العسكري، وحاجز "الجلمة" العسكري قرب جنين، تخللها تفجير عبوات ناسفة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال المتمركزة قرب حاجزي "جبارة" و"نتسانعوز" في طولكرم، فيما ألقى الشبان الثائر الزجاجات الحارقة صوب جنود الاحتلال في خربة الدير ببيت لحم، وتمكنوا من إحراق نقطة عسكرية.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بمحافظة الخليل، تخللها إلقاء حجارة.

جدير ذكره، انه نفذ مقاومون فلسطينيون 530 عملية مقاومة خلال شهر يناير ٢٠٢٣ المنصرم، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 "إسرائيلياً"، وإصابة 38 آخرين.

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