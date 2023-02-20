تقارير عن احتمالية نقل طارمي إلى توتنهام وانعکاسه فی وسائل الاعلام البرتغالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت يوم الامس الاحد، إحدى وسائل الإعلام الإيرانية أنه إذا نجح الملياردير الإيراني، جم نجفي، في شراء أسهم نادي توتنهام البريطاني، من الممكن ان يجلب مهاجم منتخب بلادنا، مهدي طارمي، إلى هذا النادي في الدوري البريطاني الممتاز.

وان لدى مهدي طارمي عقدا مع بورتو البرتغالي حتى نهاية الموسم المقبل ولكنه لم يوافق بعد على تجديد عقده مع حامل اللقب في الدوري البرتغالي.

انعكس هذا الخبر على نطاق واسع في وسائل الإعلام البرتغالية، بينما ان فريق بورتو أمامها أيام حرجة وعليه ان يواجه فريق إنتر الايطالي في الجولة الإقصائية من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء من هذا الأسبوع.

وتطرقت صحيفة ريكورد البرتغالية إلى التقارير المرتبطة بنقل طارمي المحتمل إلى نادي توتنهام، موضحا ان في عقد هذا اللاعب مع فريق بورتو شرط جزائي قدره 60 مليون يورو، يحمي العقد من الغائه.

كما ناقش موقع noticiasaominuto إمكانية نقل طارمي إلى نادي توتنهام تحت عنوان "الملياردير الإيراني يريد نقل طارمي إلى توتنهام".

وكذلك نقلت صحيفة اوجوغو عن صحيفة طهران تايمز وكتبت انه اذا اشترى "جم نجفي" نادي توتنهام فانه سيفتح ابواب هذا النادي امام طارمي.

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