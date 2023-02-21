أميرعبداللهيان يعلن استعداد ايران لاستضافة اجتماع وزراء خارجية دول 3 + 3

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبداللهيان خلال لقائه نائب وزير الخارجية الروسي استعداد إيران لاستضافة اجتماع لوزراء خارجية دول صيغة 3 + 3 في طهران .

والتقى "ألكسندر جوشكو" نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ، الذي يزور طهران للتباحث وتبادل الآراء مع نظيره الإيراني ، يوم (الاثنين) مع وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان وعقد معه جولة من المباحثات.

ورحب أمير عبد اللهيان في هذا اللقاء بتعزيز التعاون بين البلدين ، وأكد على ضرورة تطوير وترسيخ هذا التعاون.

وفي إشارة إلى التحدي الحالي على المستوى الإقليمي ، أكد وزير الخارجية الايراني على الحاجة إلى التعاون الإقليمي وأعلن استعداد ايران لاستضافة اجتماع وزراء خارجية دول 3 + 3 (روسيا ، تركيا ، إيران + ثلاثة. دول جنوب القوقاز) في طهران.

بدوره أشار نائب وزير خارجية روسيا في هذا الاجتماع إلى التعاون المشترك بين البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي ، معتبرا ان النهوض بهذا التعاون يحظى بأهمية .

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