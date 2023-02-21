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٢١‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٩:٣٦ ص

إمريكا .... إصابة 14 شخصا بحريق ضخم داخل مصنع في أوهايو

إمريكا .... إصابة 14 شخصا بحريق ضخم داخل مصنع في أوهايو

يكافح رجال الإطفاء حريقا كبيرا في مصنع أوكوود فيليدج للمعادن بالقرب من قرية برادفورد في ولاية أوهايو الأمريكية، نتج عن انفجار كبير بعد ظهر أمس الاثنين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسؤولون وشهود إن انفجارا دمر مصنعا للمعادن في ولاية أوهايو، مما أدى إلى تناثر المعادن المنصهرة والحطام الذي أمطر المباني المجاورة، وإصابة 14 شخصا على الأقل، معظمهم بحروق.

وأدى الانفجار مجهول المصدر في مصنع آي شومان وشركاه للمعادن في بيدفورد، إلى تصاعد الدخان في السماء، بحيث يمكن رؤيته لأميال حول المصنع المتضرر على بعد حوالي 15 ميلا (24 كم) جنوب شرق كليفلاند.

واستنفرت إدارات مكافحة الحرائق من جميع أنحاء شمال شرق ولاية أوهايو، وخاطب الكابتن بريان ديروكو بقسم الإطفاء في أوكوود وسائل الإعلام في مكان الحادث، قائلا إن 13 شخصا نقلوا إلى المستشفى، العديد منهم مصابون بحروق، ويتم علاج شخص آخر في الموقع.

/انتهى/

رمز الخبر 1930857

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