المندوب الروسي في فيينا: قلق الغرب من برنامج إيران النووي يشبه بـ "دموع التماسيح"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد أوليانوف في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن الملف النووي الإيراني يجب أن يتم التعامل معه دبلوماسيًا ومن دون تهديدات وقال أن قلق الدول الغربية من برنامج إيران النووي أشبه بـ "دموع التماسيح".

وفي إشارة إلى تقرير موقع بلومبيرغ أمس الإثنين، والذي ادعى أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 84٪، قال إن وسائل الإعلام الأجنبية تعمل على تسخين الأجواء بشأن البرنامج النووي الإيراني قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وربما ان ما اعلنته بلومبيرغ يهدف لتعطيل الزيارة المرتقبة لرافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة بلومبيرغ نقلاً عن مصدرين دبلوماسيين مجهولين أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجدوا جزيئات بمستوى تخصيب يبلغ 84٪ في إيران.

وأوضح أوليانوف في هذا الصدد: لسوء الحظ، فإن مثل هذه الامور تحت عنوان "الكشف عن معلومات حساسة" ليست نادرة في وسائل الإعلام. يتم فعل هذا الشيء بشكل أساسي لأسباب سياسية واضحة تجعل الوضع حول إيران وبرنامجها النووي صعبًا.

ثم أشار على وجه التحديد إلى تقرير بلومبيرغ وكتب: "حتى الآن، قررت مصادر بلومبيرغ تسخين الأمور قبل الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة، المقرر عقده في الفترة من 6 إلى 10 مارس في فيينا. هم يعتزمون ايضا تعطيل خطط المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران. لقد أكد رافائيل غروسي مرارًا وتكرارًا على أهمية هذه الزيارة في ظل الوضع الحالي".

وفي إشارة إلى هذه الحالات، تابع أوليانوف: "من المستحيل التعامل مع" التوابل "التي تضيفها بعض وسائل الإعلام إلى الأمور وتغذي المشاعر. بالنظر إلى حساسية الملف النووي الإيراني ، يجب أن ننتظر استنتاجات الخبراء.

وصرح ممثل روسيا في فيينا: "إذا تحدثنا عن هذا الوضع لخطة العمل الشاملة المشتركة، فإنه يظهر أهمية إحيائه بسرعة".

واعتبر أوليانوف، إن مصادر الوكالة تظهر "الموقف المنافق للأطراف الغربية في مفاوضات فيينا" لأن "مشكلة تخصيب اليورانيوم ستختفي من تلقاء نفسها إذا تم إحياء الاتفاق النووي".

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