رئيس معهد الدراسات الدولية للطاقة: الصينيين حافظوا دائما على علاقتهم معنا رغم العقوبات المفروضة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وزارة النفط، قال محمد صادق جوكار: إن الصينيين يعتقدون أن الغرب يدخل مرحلة تحديهم، ومثال واضح على ذلك يمكن العثور عليه في وثيقة الأمن القومي الأمريكي، والتي نُشر في مارس 2021 إلى أكتوبر 2022. واعتبرت إدارة جو بايدن الصين وروسيا تهديدات استراتيجية لها. من ناحية أخرى، في العامين الماضيين، زادت الحكومة الأمريكية من مجالات الصراع مع الصينيين بشأن قضية تايوان ونقل التكنولوجيا إلى هذا البلد.

وأضاف: لقد فرض النظام الغربي قيودًا كثيرة على الصين لتصبح عقبة أمام تقدم أهداف هذا البلد، بما في ذلك مناقشة التقنيات الفائقة (التكنولوجيا الفائقة) ومجال الطاقة، وفي بعض الحالات يكونون في نطاق تناغم مع بعضها البعض.

وأوضح جوكار: لقد اتبعت الصين عنصرين رئيسيين في تفاعلها مع إيران منذ الماضي؛ أولاً، يجب تقليل مخاطر التعاون مع إيران من خلال التوقيع على اتفاقية دولية مثل خطة العمل الشاملة المشتركة، حتى يتمكنوا من التعاون معنا دون ضغوط غربية، أو زيادة مخاطر تعاونهم مع الغرب. على أي حال، يبدو أن الصينيين وصلوا الآن إلى مرحلة توتر مع النظام الغربي، ومثال واضح على ذلك التوتر بين المحور الغربي وروسيا. في الوقت الحالي، تعتبر روسيا أن الجانب الديمقراطي المقابل هو الجانب الصيني.

وقال: إن الصينيين لديهم تعاون تخطيطي طويل الأمد مع بعض الدول في توريد إنتاج الطاقة، مثل: السعودية، بسبب مخاوف أمن الطاقة المختلفة بشأن إيران.

وأضاف رئيس معهد الدراسات الدولية للطاقة، إن الصين تركز على الطاقات المتجددة في نموذج حزام الطريق الاقتصادي وتعمل على تطوير شبكة من الدول الإقليمية لهذا الحزام مضيفا: في الفضاء التحليلي لوسائل الإعلام في البلاد في الآونة الأخيرة يُنظر إلى أن الصينيين يلعبون لعبة الفوز والخسارة في الشرق الأوسط ويعملون على حساب الدول الأخرى. بمعنى آخر، تسعى الصين إلى ربط مفاصل حزامها الاقتصادي ونموذج طريقها، وتعطي وزناً للدول على هذا المسار، لذا فإن تعاون الصين مع الإمارات ليس بالضرورة ضد تعاون الصين مع السعودية، حتى هم يحاولون ان الخلافات الإقليمية لا تضر هذا الحزام الاقتصادي.

وفي إشارة إلى زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة للصين وخطاب الجانب الصيني الذي ركز على سيادة إيران على الجزر الثلاث للتعويض عن أقوال المسؤولين الصينيين في الإمارات ، قال جوكار: "إن الصينيين يحاولون عدم التدخل. في التوترات الإقليمية ويعتبرون أنفسهم وسيط للاستقرار ". ترى الصين في الجمهورية الإسلامية الايرانية أنه يمكن أن يكون لدينا تفاعل أفضل معها من بعض البلدان الأخرى من حيث العمق والحجم. تعرف الصين جيدًا أن دولًا مثل: السعودية ليست منفصلة عن النظام الغربي، لذلك لديها وجهة نظر اقتصادية بشكل أساسي للسعودية.

وقال: إن الصينيين في مراكز أبحاثهم يعتقدون أن سلوك الإيرانيين داخل بلادهم تجاه الصين هو سلوك متغير . بعبارة أخرى، لم تعطهم الجهات الفاعلة الرئيسية في البلاد بعد التأكيد على أن تعاون إيران مع هذا البلد مستقر أم لا ؛ لأن الحكومة السابقة كانت أقل استعدادًا للتعاون مع الجانب الصيني، لكن الحكومة الثالثة عشرة تحاول أن تظهر للصين أن إيران لا تنظر إليها من الناحية الفنية. على سبيل المثال، إذا تم التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة، فسوف لا نترك الجانب الصيني .

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