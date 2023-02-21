وزارة الصحة الإيرانية: إصابة 358 ووفات 5 بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 358 إصابة و 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الثلاثاء انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 567 ألفا و 161 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 194 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 338 ألفا و 865 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 288 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 5 وفيات من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 144 ألفا و 817 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 55 مليونا و 216 ألفا و 43 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 427 ألفا و 255 لقاحا.

وبحسب التقرير لا توجد هنالك في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) وهناك مدينة واحدة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 90 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 357 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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