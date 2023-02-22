أميرعبداللهيان: مستعدون لإتمام المفاوضات النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أميرعبداللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد: "لايختفي على أحد أن العراق اتخذت إجراءات إيجابية وبناءة في سياق الحوار لرفع الحظر عن ايران ومحادثات فيينا والاختتام النهائي للمفاوضات النووية بين ايران من جانب والولايات المتحدة ودول الاوروبية الثلاثة من جانب آخر".

وأضاف: "رغم انه نسمع تصريحات ورسائل متناقضة من الجانب الأمريكي، لكننا مستعدون لاتخاذ خطوات على أساس المفاوضات السابقة والخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية الإيرانية لإتمام المفاوضات التي جرت في فيينا، ".

وقال أمير عبد اللهيان: "ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بالمفاوضات عبر الدبلوماسية، حيث عملنا لعدة شهور للوصول إلى اتفاق جيد وقوي ومستقر، والآن نحن مستعدون لاختتام هذه المحادثات؛ ولكن إذا اختار الجانب الأمريكي مسارًا آخرا، فإننا مستعدون لتنفيذ خطة بديلة".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "في إطار اختتام المفاوضات، سيتوجه مسؤولو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران في الأيام المقبلة، ونأمل أن يتمكن رافائيل غروسي لاتفاق مع زملائنا في منظمة الطاقة الذرية حول القضايا التقنية، بعيدا عن النهج المسيس".

وأكد: "ان إيران لم تسع قط لامتلاك أسلحة نووية والقنبلة الذرية، وهناك فتوى لقائد الثورة الاسلامية الإمام الخامنئي في هذا الشأن.

يتبع....