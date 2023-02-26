مناورة صهيونية كبيرة استعداداً لمواجهة تصعيداً محتمل خلال شهر رمضان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الإعلام العبري، أن جيش الاحتلال سيجري مناورة واسعة اليوم الأحد، استعداداً للتعامل مع الأحداث المقبلة خاصة خلال رمضان.

وسيتخلل المناورات التدرب على التعامل مع سيناريوهات طوارئ والتأهب العملياتي والتعامل مع توترات ومواجهات في كافة المدن وغيرها.

ويتوقع محللون سياسيون، تصاعد الأوضاع الميدانية في الضفة المحتلة والقدس خلال شهر رمضان تحديداً بفعل الاجراءات التي يتخذها وزراء حكومة نتنياهو المتطرفة.

فيما يمعن الاحتلال في عدوانه بحق الشعب الفلسطيني، حيث قتل منذ بداية العام الحالي أكثر من 60 شهيداً بينهم نساء ومسنين وأطفال.

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