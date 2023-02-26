خبیر اقتصادی عراقی يوضح بشأن استبدال الدولار بالیوان في التبادل التجاري مع الصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، السبت، عملية التبادل التجاري مع الصين باليوان بدلا من الدولار الأمريكي، فيما اكد ان العملية ستكون تحت اشراف بنك التنمية السنغافوري و بنك جي موركن الأمريكي.

وقال المشهداني في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "القرار جاء لتسهيل عملية تحويل الأموال الى الصين لتمويل التجارة وتقليل إجراءات التدقيق عليها"، لافتا الى ان "اليوان الصيني يعتبر من العملات العالمية التي يمكن الاعتماد عليها في جميع دول العالم".

وتابع، ان "القرار يعد جزءا من خيارات تنويع تمويل التجارة العراقية مع دول العالم الكبرى"، مشيرا الى ان "الالية ستكون على طريقتين الأولى هي :جعل جزء من أموال تصدير النفط تسد للعراق باليوان الصيني الذي سيتم على اساسة تسديد المعاملات التجارية، اما الثانية هي :فهي إعطاء الدولار الى هذه البنوك من اجل الحصول على اليوان الصيني لأغراض تمويل التجارة".

واستطرد، ان "عملية الشراء بالنسبة للتجار العراقيين ستكون عن طريق شراء الدولار من المنصة الالكترونية ويتم تحويل الأموال الى الصين باليوان لتمويل أغراض الاستيراد"، مبينا ان "مشكلة العراق بالنسبة للدولار هي عدم التزام التجار في عملية التحويل الرسمي عبر المنصة الالكترونية لغاية الان".

وكان البنك المركزي العراقي قد اعلن في وقت سابق عن الحزمة الثانية من التسهيلات للحصول على العملة الأجنبية، من بينها اعتماد على عملة اليوان لتنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين.

المصدر: المعلومة

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