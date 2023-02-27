المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يعلن عن زيارة مرتقبة من "غروسي" الى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن بهروز كمالوندي في الأيام الماضية، كانت هناك مناقشات بناءة وواعدة مع الوفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة ماسيمو أبارو، نائب الوكالة لشؤون الضمانات. وعلى هذا الأساس، دعا المهندس إسلامي، نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، رسميًا "رافائيل غروسي"، المدير العام الوكالة، لزيارة إيران.

وأوضح: هذه الرحلة ستتم خلال الأيام المقبلة. وصرح كمالوندي سيتم تقديم معلومات إضافية حول هذا البرنامج لوسائل الإعلام قريبا.

وقال المتحدث الرسمي لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نامل أن ترسي هذه الزيارة الأساس لمزيد من التعاون وأفق أكثر إشراقًا بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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