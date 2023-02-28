امير عبداللهيان يبحث مع نظيره التونسي تعزيز العلاقات بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أجرى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مساء الاثنين محادثات هاتفية مع نظيره التونسي نبيل عمّار، تباحثا فيها حول تعزيز العلاقات بين البلدين.

واجرى وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي يزور جنيف على رأس وفد للمشاركة في الاجتماع الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واجتماع مؤتمر نزع السلاح النووي، ليل الاثنين اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسي نبيل عمار مهنأ اياه على تعيينه بهذا المنصب.

وتبادل وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التونسية في هذا الاتصال وجهات النظر في مختلف المجالات ، مؤكدا على أهمية توسيع العلاقات بين البلدين.

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