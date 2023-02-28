رئيس الجمهورية: العلم والتكنولوجيا هما أساس قوة البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني خلال خطابه في حفل تكريم الفائزين بمهرجانات الخوارزمي التكنولوجية الثلاثة في طهران، اعتبر العلم والتكنولوجيا أساسا لقوة البلاد، قائلا: "العلم والمعرفة ضرورة لتقدم البلاد وانه يضمن التنمية المستدامة في الدولة".

وصرح: "ان العلم والتكنولوجيا لا يعرفان حدوداً، لذلك يجب أن نحافظ على تفاعلنا مع جميع الدول والحكومات حتى نتمكن من نقل المعرفة والتكنولوجيا. إن تفاعلنا مع جميع دول الجوار والمنطقة يجب أن يقوم على أساس نقل العلم والتكنولوجيا".

ووصف رئيسي تقدم البلاد في المجالات العلمية خلال السنوات الماضية بالجيد، مؤكدا: "ان المشجع الرئيسي في مجال التقدم العلمي في البلاد كان قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله الخامنئي، الذي أكد مرارًا وتكرارًا في لقاءات مختلفة على أنه يدعم التقدم العلمي، ودعم بالفعل حقا".

وأكد رئيس الجمهورية: "ان التقدم الذي نشهده اليوم في مجال الشركات القائمة على المعرفة يعود إلى جهود العلماء والمفكرين في البلاد، فضلاً عن دعم الذي قدمه قائد الثورة الاسلامية".

ويعتبر مهرجان الخوارزمي الدولي حدثا لتحديد وتقديم أفضل المشاريع الوطنية وتقدير العلماء والباحثين والمبتكرين الذين بمعرفتهم الفكرية والعملية وابتكاراتهم، يأخذون عالم اليوم المضطرب إلى مكان أكثر إشراقًا وأمانًا.

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