الخارجية الروسية تعلق بـ3 نقاط على العقوبات الأوروبية الجديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان فيما يلي أبرز تصريحات الدبلوماسية الروسية التي جاءت ردا على الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية على موسكو:

- أخطأ الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في توقعاته حول فعالية العقوبات حين فرض الحزمة العاشرة من القيود.

- أوروبا تقتل سيادتها الاقتصادية، إذ أن القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على التجارة مع روسيا لن تؤدي إلا إلى زيادة اعتماده على المنافسين المباشرين.

- تهديدات الاتحاد الأوروبي بمعاقبة دول ثالثة بسبب عدم امتثالها للعقوبات المفروضة على روسيا لن تؤدي إلا إلى زيادة رفض السياسة الغربية من قبل بقية العالم.

وقبل ذلك شددت البعثة الدائمة لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي على أن الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو تفتقر للشرعية، وأكدت البعثة أن الحزمة الجديدة لن تمر دون رد.

وفي وقت سابق فرض الاتحاد الأوروبي الحزمة العاشرة من عقوباته على روسيا، والتي طالت صندوق الرفاه الوطني الروسي ووسائل إعلام روسية، ومنها RT العربية، حيث تم حظر بثها في دول الاتحاد وتوزيع محتوى وكالة "سبوتنيك" باللغة العربية.

من جهتها أكدت روسيا مرارا أنها ستتعامل مع ضغط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها منذ عدة سنوات، مشددة على فشل سياسة احتواء روسيا، وقالت موسكو إن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بأن العقوبات ضدها فشلت فشلا ذريعا.

المصدر: RT + تاس

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