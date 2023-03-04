احتمال أصدار مذكرة اعتقال بحق مصطفى الكاظمي بتهم تتعلق بالفساد الاقتصادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة /، ان "المحكمة المختصة بالتحقيق بسرقة القرن تعمل بشكل مهني ودقيق من خلال اعترافات المتهمين والمتورطين بالصفقة واخرها ما صدر يوم امس من أوامر قبض بحق كل من وزير المالية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة" .

وأضافت انه " في حال ثبوت التهم على الأربعة الذين صدرت بحقهم أوامر تحري وقبض سيكون رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مشمولا بالتهمة لكونه , الرئيس التنفيذي الأول بحسب الدستور والقانون" , مبينة ان المتهمين الأربعة مازالوا خارج البلاد " .

يذكر ان القضاء العراقي اصدر أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير المالية السابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لاتهامهم بـ"تسهيل" الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية او تعرف بسرقة القرن .

/انتهی/