طهران تستضیف منتدى استثماري تجاري كبير بين ايران وقطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال "فرزاد بيلتن" أن المنتدى سيضم 20 شركة قابضة وشركات تجارية واستثمارية كبرى من قطر بجانب أكثر من 200 شركة ايرانية برعاية بنك قطر للتنمية، حيث سيقام غدا وبعد غد الثلاثاء في مقر سفارة قطر بطهران بالتعاون مع المنظمة الايرانية.

وأشار أن مساعد وزير التجارة والصناعة القطري ونظيره الايراني فضلا عن رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية وأمين غرفة تجارة قطر سيشاركون بأعمال المنتدى.

"بيلتن" أكد أن المنتدى سيُعرف بفرص تطوير التعاون التجاري والاستثماري البيني كما أن ممثلي شركات القطاع الخاص من كلا البلدين سيخوضون مفاوضات مباشرة في سبيل تنمية التعاون.

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