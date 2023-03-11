18عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الماضية أبرزها 4 عمليات إطلاق نار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 18 عملًا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار، ومحاولة طعن، وإلقاء عبوات ناسفة زجاجات حارقة والتصدي لاعتداءات المستوطنين، أدت لإصابة 6 مستوطنين، فيما قتلت مستوطنة متأثرة بعملية دهس قبل أسبوعين.

واعترف الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، بمقتل مستوطنة في منطقة حوارة بعملية دهس وقعت قبل أسبوعين. وأصيب 6 مستوطنين في عملية إطلاق نار بطولية، نفذها الشهيد القسامي المعتز بالله خواجا في شارع "ديزنغوف" في "تل أبيب" بالداخل المحتل، والتي جاءت بعد ساعات من جريمة الاحتلال باغتيال ثلاثة مقاومين في بلدة جبع بجنين.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة طولكرم، واستهدفوا قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر في الخليل. وألقى الشبان الثائر عبوات ناسفة صوب حاجز قلنديا في القدس المحتلة، كما ألقوا زجاجات حارقة على قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة حوسان في بيت لحم، وأحرقوا نقطة عسكرية لجيش الاحتلال في بلدة المغير برام الله.

واندلعت مواجهات في 17 نقطة مختلفة، شهدتها مناطق رام الله وطولكرم ونابلس وقلقيلية وبيت لحم والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة. واشتعلت الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلة بالعمليات المؤثرة ضد الاحتلال ومستوطنيه، خلال شهر فبراير المنصرم.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" في تقريره الدوري (1177) عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال الشهر الماضي، أدت إلى مقتل (8) إسرائيليين، وإصابة (43) جنديا ومستوطنا بجراح مختلفة.

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