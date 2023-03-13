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١٣‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ١٠:٤٦ ص

الرئيس الايراني يستقبل نظيره البيلاروسي رسميا

الرئيس الايراني يستقبل نظيره البيلاروسي رسميا

استقبل الرئيس الايراني، السيد ابراهيم رئيسي، الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، رسيما، في مجمع سعد آباد التاريخي والثقافي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل الرئيس الايراني نظيره البيلاروسي، في مجمع "سعد اباد" التاريخي والثقافي، صباح اليوم(الاثنين) رسميا.

وان الكسندر لوكاشينكو الذي سافر إلى إيران بدعوة رسمية من السيد إبراهيم رئيسي، وصل إلى مطار "مهراباد" الدولي في طهران، مساء الامس الاحد، وكان في استقباله وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني، السيد رضا فاطمي أمين.

وتأتي زيارة الرئيس البيلاروسي إلى طهران بهدف تطوير التعاون الشامل وإجراء المفاوضات حول المشاريع الصناعية والزراعية ومشاريع النقل ودراسة القضايا الإقليمية والعالمية.

/انتهى/

رمز الخبر 1931480

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