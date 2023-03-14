زوارق بحرية حرس الثورة؛ بسرعة تفوق 100 عقدة وموجهة عن بعد بالذكاء الاصطناعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح العميد علي رضا تنكسيري، في مقابلة متلفزة، آخر إنجازات هذه القوة في مجال تعزيز القدرات القتالية، قائلا: "لدينا زورقان من طراز الشهيد سليماني قيد الإنشاء، إحداهما زورق الشهيد حسن باقري، والآخر سفينة الشهيد صياد شيرازي، تصنع احدهما وزارة الدفاع والأخرى بحرية حرس الثورة".

وأوضح أن زورق الشهيد باقري جاهز وسيتم الكشف عنها في العام الايراني الجديد، مضيفا: "ان هذا الزورق قادر على التصدي مع الطائرات المعادية من مسافة تصل مداها إلى 150 كيلومترًا.

وفي معرض حديثه عن زورق الشهيد مهدوي الذي انضم مؤخرًا إلى أسطول هذه القوة، قال قائد بحرية حرس الثورة الاسلامية: "ان زورق الشهيد مهدوي مزود بمجموعة متنوعة من الطائرات الانتحارية والاستطلاعية وطائرات بدون طيار عمودية، حيث يبلغ مدى الطائرات الانتحارية الى 1300 كيلومتر".

وتابع العميد تنكسيري: "ان زوارق فئة "طارق" التابعة لبحرية حرس الثورة مزودة بصواريخ يصل مداها 180 كيلومترًا ويمكن له إطلاق هذا الصاروخ بسرعة 60 عقدة".

وبشأن تجهيز زوارق حرس الثورة الحربية بالصواريخ الدفاعية، صرح انه لقد حملنا صاروخ "كوثر 200" على زورق عاشوراء، ويبلع مدى هذا الصاروخ 10 كيلومترات، كما أن صاروخ "نواب" وهو صاروخ إطلاق عمودي تم تركيبه على زورق "ذو الفقار" الذي تبلغ سرعته 70 عقدة".

وتابع قائد البحرية في حرس الثورة الاسلامية: "تم تركيب 4 صواريخ نواب على هذا الزورق، كما أن زورق الشهيد سليماني مزود بصاروخ نواب و صواريخ صياد 3 بمدى 150 كم، وقد اختبرنا هذه الصواريخ بنجاح"،

و تحدث العميد تنكسيري عن سرعة زوارق حرس الثورة، مبينا ان سرعة هذه الزوارق تبلغ حاليا إلى 90 عقدة أي ما يعادل 170 كيلومترًا في الساعة، وستبلغ سرعة هذه الزوارق إلى 110 عقدة أي 200 كم في الساعة قريبا.

كما تطرق قائد بحرية حرس الثورة الى تواجد الزوارق الموجهة عن بعد ضمن هذه القوة، قائلا: "لدينا زوارق غير مأهولة موجهة عن بعد بذكاء اصطناعي، يتولى زورق قيادتها و له 30 إلى 50 زورق تابع، و في حال تدمير الزورق القائد، يتم استبداله بآخر".

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