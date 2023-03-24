وزير الخارجية الايراني يناقش العلاقات الثنائي ومفاوضات رفع الحظر مع نظيره العماني

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان حسين أمير عبد اللهيان أجرى محادثة هاتفية مع نظيره العماني مساء امس الخميس.

وفي هذه المحادثة، ناقش الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تنسيق زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد المرتقبة إلى طهران.

من جانبه طرح وزير الخارجية العماني بعض القضايا الثنائية والإقليمية وتبادل الطرفان وجهات النظر حول زيارة سلطان عمان لإيران.

كما رحب الجانبان بتحسين العلاقات بين طهران والرياض ، وبين إيران والاتحاد الأوروبي، وبحثا موضوع رفع الحظر عن ايران.

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