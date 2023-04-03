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٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١٢:٣٠ م

في تصريح خاص لـ"مهر":

النائب الأول للرئيس الايراني: رئيس الجمهورية يلبي دعوة ملك سلمان لزيارة الرياض

النائب الأول للرئيس الايراني: رئيس الجمهورية يلبي دعوة ملك سلمان لزيارة الرياض

صرح النائب الأول للرئيس الايراني، محمد مخبر، ان الرئيس الإيراني قبل دعوة ملك سلمان لزيارة الرياض و أكد على سعي الحكومة الإيرانية لتطوير العلاقات مع دول المنطقة.

وكالة مهر للأنباء - القسم الدولي: النائب الأول للرئيس الايراني، محمد مخبر، ان الإستراتيجية الأساسية للرئاسة الجمهورية هي تلطيف و تحسين العلاقات مع دول المنطقة، وقد تابعوا هذا الموضوع منذ اليوم الأول لفوز السيد رئيسي وما يحدث من التقارب في العلاقات ليس محض صدفة، بل تم التخطيط لها و كان يجب ان تحدث في الوقت المناسب و هذا ما يحدث الان.

و في هذا الصدد قال: جزء من استراتيجيتنا الرئيسية هو إقامة علاقات ممتازة مع دول الجوار وسنتابع هذا الموضوع.

وحول دعوة العاهل السعودي من الرئیس الایراني لزیارة الریاض قال: كما أن الدول العربية عازمة على تطوير علاقاتها مع جمهورية إيران الإسلامية، حیث دعی العاهل السعودي الملك سلمان، الرئیس الایراني لزيارة المملكة العربية السعودية، و استجاب السید رئیسي لهذه الدعوة، وفي تقدیري، سوف تحدث أمور جيدة.

/انتهی/

رمز الخبر 1931939

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