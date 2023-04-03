زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب قرب سواحل أقصى الشرق الروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي أن الزلزال حدث على عمق 100 كيلومتر.

وذكر النظام الأميركي للتحذير من أمواج المد البحري العاتية (تسونامي) أنه لم يكن هناك تحذير من تسونامي بعد الزلزال.

المصدر : رويترز

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