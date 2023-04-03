خاجي: إيران تؤكد على حل القضايا السياسية بين دمشق و أنقرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأت مباحثات الوفد السوري برئاسة أيمن سوسان مع الوفد الإيراني برئاسة علي أصغر خاجي كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة في مقر السفارة السورية في موسكو بحضور سفير سورية لدى روسيا الاتحادية بشار الجعفري.

وبحث الجانبان في هذا الاجتماع آخر القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتطورات السياسية والدولية في سوريا.

ورحب خاجي في هذا الاجتماع بالانفتاحات القائمة في العلاقات الخارجية وتعزيز الاستقرار والأمن في سوريا، وأشار إلى عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواصلة دعم الحوارات التي يتم تشكيلها من أجل التسوية السياسية للقضايا بين دمشق وأنقرة.

وشدد نائب وزير الخارجية السوري في هذا الاجتماع، في معرض شرحه لمواقف بلاده الأخيرة بشأن المحادثات الرباعية، على ضرورة تعزيز التنسيق بين البلدين.