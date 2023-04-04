خاجي: إيران تعلن استعدادها للعب دوراً فعال في تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن علي أصغر خاجي الذي زار موسكو على رأس وفد لحضور الاجتماع الرباعي لنواب وزراء الخارجية (إيران، روسيا وسوريا وتركيا) التقى بوراك أكجابار والوفد المرافق له.

وفي هذا الاجتماع، ناقش الجانبان، مع التأكيد على العلاقات التاريخية بين الجارتين، آخر القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وجدد خاجي في هذا الاجتماع النهج المبدئي لبلدنا فيما يتعلق بضرورة اختيار مسار المحادثات السياسية لحل القضايا القائمة بين أنقرة ودمشق، وأعلن عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعب دوراً فاعل في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وشدد نائب وزير خارجية تركيا في هذا الاجتماع على أهمية مسار أستانا في الملف السوري وضرورة تعزيز التنسيق بين البلدين.

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