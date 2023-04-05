وزير الداخلية: لا نؤيد نبأ الهجوم على منشآت وزارة الدفاع في أصفهان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الداخلية أحمد وحيدي ظهر اليوم على هامش اجتماع للوفد الحكومي بحضور الصحفيين، ردا على سؤال حول احباط هجوم طائرة مسيرة على مركز عسكري في أصفهان، لا نؤيد هذا النبأ وهذه المسألة تحتاج إلى التحقيق.

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