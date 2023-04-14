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١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٥:٢٢ م

السيد نصر الله: يوم القدس هو يوم لتضامن شرفاء العالم مع فلسطين والقدس والشعب المظلوم فيها

السيد نصر الله: يوم القدس هو يوم لتضامن شرفاء العالم مع فلسطين والقدس والشعب المظلوم فيها

قال الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله السيد نصر الله: يوم القدس هو يوم لتضامن شرفاء العالم مع فلسطين والقدس والشعب المظلوم فيها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في الاحتفال المركزي بمناسبة يوم القدس العالمي في بيروت، ان يوم القدس هو يوم لتضامن شرفاء العالم مع فلسطين والقدس والشعب المظلوم فيها.

وقال السيد نصر الله في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي: ان الانتصار الذي سنصل إليه هو بسبب تحمل شعوب وقادة لمسؤوليتهم بخصوص فلسطين، معتبرا ان الشعب الفلسطيني البطل الراسخ بنسائه ورجاله وبمسيحيه ومسلميه نبعث له رسالة دعم ونقول له أنك لست وحدك.

واضاف السيد نصر الله: ان اليوم محور المقاومة في طمأنينة وثقة وكيان الاحتلال في حالة خوف، لافتا الى ان الضمانة الحقيقية للاستقرار في المنطقة العربية وغرب آسيا ليس في الحضور الأجنبي بل هو سببب التوتر.

واكد ان التطور الدولي يدفع باتجاه عالم متعدد الأقطاب لا توجد فيه هيمنة مطلقة لأمريكا التي تقدم الدعم لكيان الاحتلال.

وتابع القول السيد نصر الله: بتراجع أمريكا سيتراجع مسار التطبيع ومكانة الكيان الإسرائيلي، مشيرا الى ان كل الرهانات على انهيار المقاومة فشلت خلال السنوات العشرة الماضية.

يتبع...

رمز الخبر 1932290

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