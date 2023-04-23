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٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٩:٤٦ ص

الدوري الممتاز الإيراني لكرةه القدم...مباراة حاسمة بين فريقي برسبوليس واستقلال مساء اليوم

الدوري الممتاز الإيراني لكرةه القدم...مباراة حاسمة بين فريقي برسبوليس واستقلال مساء اليوم

يستضيف ملعب آزادي الكبير في العاصمة الايرانية طهران اليوم الاحد الدربي الـ 100 بين فريقي برسبوليس واستقلال لكرة القدم ، في مباراة مصيرية لا يحلم الخاسر فيها بعد الان بكأس بطولة الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم فيما يبعد التعادل ايضا الفريقين من التنافس على كأس البطولة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سليتقي عصر اليوم الاحد وتحديدا عند الساعة الرابعة ، وضمن الاسبوع الـ 27 للدوري الايراني الممتاز، فريق استقلال (متصدر الدوري بـ 55 نقطة ويليه سباهان ايضا بـ 55 نقطة) فريق برسبوليس (في المرتبة الثالثة بـ 54 نقطة) في مباراة ليست كباقي المباريات من حيث مستوى الحساسية والجاذبية ، حيث يخطو الفريق الفائز خطوة كبيرة نحو نيل بطولة الدوري قبل 4 اسابيع من انتهائه ، اما التساوي المحتمل سيفتح الطريق امام حصول نادي سباهان اصفهان على البطولة.

فريقا استقلال وبرسبوليس هما الان في ذروة الجهوزية حيث نجح استقلال منذ اسابيع طويلة في الحاق الهزيمة بكل فريق التقاه على ارض الملعب ، والحال كذلك بالنسبة لبرسبوليس الذي ربح كل مباراياته في الدوري منذ عدة اسابيع وحتى الآن.

وقد قرر الاتحاد الايراني السماح لـ 15 الف مشجع في ملعب آزادي لمشاهدة المباراة عن قرب نظرا للاوضاع الناجمة عن مرض كورونا، وسينقل التلفزيون الايراني المبارة على الهواء مباشرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1932550

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