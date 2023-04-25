العثور على 3 طائرات مسیرة سقطت في مناطق مختلفة من ريف موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إنه تم العثور على 3 درونات (كوادروكوبترات) سقطت في مناطق مختلفة من مقاطعة موسكو، وهي مزودة بكاميرات وبدون علامات تمييز.

ووفقا له، تم العثور على واحدة منها في مكان ليس بالبعيد عن موقع تحطم طائرة أوكرانية بدون طيار تم العثور عليها في منطقة نوغينسك.

وأضاف المصدر: "تم يوم أمس العثور على طائرة بدون طيار مع كاميرا وميكروفون بدون علامات تمييز في منطقة نوغينسك. وتم اكتشاف الدرون المذكور على مسافة تبعد حوالي 4 كلم عن موقع تحطم طائرة أوكرانية بدون طيار".

وأشار المصدر، إلى أنه يوم أمس الاثنين كذلك تم العثور على درونين يشبهان الأول في مناطق أخرى من مقاطعة موسكو.

وقال: "تم في الوقت الراهن إرسال كل هذه الكوادروكوبترات للفحص، بهدف تحديد الجهة التي تنتمي إليها ولأي غرض تم إطلاقها".

في يوم أمس الاثنين، قال مصدر أمني لمراسل "نوفوستي"، إن طائرة بدون طيار تزن حوالي 100 كيلوغرام سقطت قرب مدينة نوجينسك في مقاطعة موسكو.

وأشار المصدر، إلى أن هذه المسيرة الجوية كانت مزودة بمحرك احتراق داخلي أمريكي الصنع.

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