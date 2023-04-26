  1. إيران
  2. السياسة
٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٥:٢٦ م

الرئيس الإيراني يأمر القوات الأمن بتحديد أسباب ودوافع عملية إغتيال آية الله سليماني

الرئيس الإيراني يأمر القوات الأمن بتحديد أسباب ودوافع عملية إغتيال آية الله سليماني

صرح الرئيس الإيراني، السيد ابراهيم رئيسي، انه من الضروري أن تقوم قوات الأمن وإنفاذ القانون في أسرع وقت ممكن بتحديد أسباب عملية اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة، آية الله عباسعلي سليماني، والدافع المحتمل وراء الحادث، معربا عن تعازيه إلى اسرة الشهيد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب السيد إبراهيم رئيسي عن تعازيه في استشهاد ممثل الولي الفقيه السابق في سيستان وبلوشستان وعضو محلس خبراء القيادة، آية الله عباسعلي سليماني، قائلا: "من الضروري أن تعمل قوات الأمن وإنفاذ القانون في أسرع وقت ممكن لتحديد أسباب والدافع المحتمل لمرتكب أو مرتكبي هذا الحادث".

وأضاف رئيس الجمهورية في رسالته: "أثار استشهاد آية الله عباسعلي سليماني في حادثة إطلاق النار في بابلسر الكثير من الحزن والألم".

وأكد: "من الضروري أن تقوم قوات الأمن وإنفاذ القانون بأسرع وقت ممكن، بتحديد أسباب الحادث والدافع المحتمل للجاني أو الجناة".

/انتهى/

رمز الخبر 1932677

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات