رئيسي يدشن مصفاة الحويزة للغاز في محافظة خوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم إنفاق أكثر من 1.338.000 يورو في شكل ائتمانات بالعملة الأجنبية وأكثر من 22.000 مليار ريال في شكل ائتمانات بالريال لتنفيذ مصفاة الحويزة للغاز في الخليج الفارسي.

سينتج 97000 برميل من الغاز الطبيعي تعادل 7318 طنًا من الغاز الطبيعي المسال و 6649 طنًا من الغاز الحلو و 41 طنًا من الكبريت الصلب يوميًا في هذه المصفاة.

مع تنفيذ هذا المشروع البيئي واعادة الغازات من مواقد غرب كارون، سيتم تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون2 بمقدار 15 مليون طن، بالإضافة إلى خلق مليارات الدولارات من الثروة.

سيؤدي تنفيذ مشروع مصفاة الحويزة في الخليج الفارسي إلى تقليل تلوث مدينة الأهواز بشكل كبير وانقاذ سكان هذه المدينة من الأمطار الحمضية.

كما ينجز نشاط مصفاتي الحويزة وبيد بلند للغاز في الخليج الفارسي 70٪ من التزامات إيران البيئية الدولية وفقًا للاتفاقيات الدولية (باريس ، جنيف ، إلخ).

تقع مصفاة الحويزة للغاز في الخليج الفارسي في جنوب حقل نفط جفير وشمال حقل نفط يادآوران، على بعد 60 كم من مدينة الأهواز، وكانت من المشاريع نصف المكتملة في المحافظة.

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