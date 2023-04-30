کنعانی: التعليقات الأخيرة في أمريكا تشير إلى تغيير الموقف من طبيعة الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار ناصر كنعاني في سلسلة تغريدات على حسابه عبر تويتر إلى الأجواء العامة في أمريكا فيما يتعلق بالكيان الصهيوني، قائلا: "النظرة على الأجواء العامة في أمريكا باعتباره الأب الروحي للكيان الصهيوني المزيف وآخر التعليقات واستطلاعات الرأي يظهر حدوث تغيير ملموس في موقف الولايات المتحدة من طبيعة الفصل العنصري الاسرائيلي".

وأضاف: "بحسب الاستطلاع الأخير الذي أجرته جامعة ماريلاند، فإن 20٪ من الجمهوريين و 44٪ من الديمقراطيين يعتبرون إسرائيل عنصريا، كما زاد التأييد لحركة مقاطعة هذا الكيان".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "بالتأكيد، إذا أصبحت حرية التعبير ضد الصهاينة مسموحا وتحررت أمريكا من سيطرة اللوبي الصهيوني وأجريت دراسة استقصائية واسعة ومستقلة لآراء الشعب الأمريكي، فسنشهد المزيد من النتائج المفاجئة ضد طبيعة هذا النظام الاسرائيلي المزيف ووجوده".

وشدد ناصر كنعاني: "يحق للرأي العام والنخب الأمريكية البحث عن إجابة لهذا السؤال الذي يقول لماذا الأنظمة الأمريكية تضحي بمصالح شعبها والعشرات من الدول والشعوب الاخرى لصالح هذا الكيان الغاصب والعنصري وغير ديمقراطية الذي يقترب من زواله؟!".

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