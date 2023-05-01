مستشار الأمن القومي الهندي يلتقي بـشمخاني في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مستشار الأمن القومي الهندي مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني صباح اليوم الاثنين في طهران.

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء، العلاقات السياسية والأمنية، لا سيما القضايا الاقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف وأهم المستجدات الإقليمية والدولية.

وسيلتقي مستشار الأمن القومي الهندي مع وزير الخارجية الايراني، حسين اميرعبداللهيان، ظهر اليوم ويتباحث معه القضايا ذات الاهتمام المشرك.

وقبل فترة وصف مستشار الامن القومي الهندي في اتصال هاتفي مع امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، الاتفاق بين إيران والسعودية بأنه خطوة حاسمة في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. ودعا شمخاني في هذه المحادثة نظيره الهندي إلى زيارة إيران لتبادل وجهات النظر ومتابعة عملية التعاون الثنائي والإقليمي.

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