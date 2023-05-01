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٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٩:٤١ م

الغربان وعلم الاحتلال الإسرائيلي ... قصة كره لاتنتهي

الغربان وعلم الاحتلال الإسرائيلي ... قصة كره لاتنتهي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليوم المنصرم، فيديو يظهر إصرار أحد الغربان في فلسطين المحتلة، على إزالة علم الاحتلال، متحدياً صرخات المستوطنين غير آبه بها.

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن هذا الفيديو ليس الأول من نوعه، فبعد مشهد الغراب، انتشر فيديو آخر لقط يصر على إزالة علم الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ فترة ليست ببعيدة انتشرت أيضاً فيديوهات لغربان تمزق علم الاحتلال أو تهاجم متشددين صهاينة.

لاقا الفيديو استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرينه نذير خيرٍ للمظلومين بزوال الاحتلال عمّا قريب.

وتهدي وكالة مهر للأنباء، لمتابعيها الأعزاء، مجموعة من الفيديوهات التي تروي قصة حب من نوعٍ آخر، فالغربان والقطط في فلسطين المحتلة تحب تمزيق علمهم المزعوم.

/انتهى/

رمز الخبر 1932831

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