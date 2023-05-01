الغربان وعلم الاحتلال الإسرائيلي ... قصة كره لاتنتهي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن هذا الفيديو ليس الأول من نوعه، فبعد مشهد الغراب، انتشر فيديو آخر لقط يصر على إزالة علم الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ فترة ليست ببعيدة انتشرت أيضاً فيديوهات لغربان تمزق علم الاحتلال أو تهاجم متشددين صهاينة.

لاقا الفيديو استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرينه نذير خيرٍ للمظلومين بزوال الاحتلال عمّا قريب.

وتهدي وكالة مهر للأنباء، لمتابعيها الأعزاء، مجموعة من الفيديوهات التي تروي قصة حب من نوعٍ آخر، فالغربان والقطط في فلسطين المحتلة تحب تمزيق علمهم المزعوم.

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