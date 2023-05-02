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٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٨:٥٦ ص

قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعاً من المعلمين والمربين

قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعاً من المعلمين والمربين

استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) صباح اليوم جمعاً من المعلمين والمربين بمناسبة يوم المعلم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) صباح اليوم جمعاً من المعلمين والمربين بمناسبة يوم المعلم في حسينية الامام الخميني (رض).

يتبع...

رمز الخبر 1932837

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