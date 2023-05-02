قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعاً من المعلمين والمربين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) صباح اليوم جمعاً من المعلمين والمربين بمناسبة يوم المعلم في حسينية الامام الخميني (رض).

يتبع...