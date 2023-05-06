وسائل إعلام: تفجير سيارة الكاتب والسياسي الروسي زاخار بريليبين ومقتل سائقه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت المصادر بأن الحادث وقع على الطريق السريع في منطقة بورسكي، وحسب المعلومات الأولية، كانت العبوة الناسفة مثبتة بالجزء السفلي من السيارة.

وأكدت لجنة التحقيق الروسية وقوع حادث مع بريلينين دون ذكر أي تفاصيل، وقالت: "توجه المحققون وخبراء الجريمة من فرع لجنة التحقيق في مقاطعة نيجني نوفغورود إلى مكان حادث السيارة التي كان على متنها زاخار بريليبين".

ومن جانبها، قالت الدائرة الصحفية لبريليبين لوسائل الإعلام إنه بخير، وإنه لم يتضح بعد ما الذي حدث. كما أكد غليب نيكيتين، حاكم مقاطعة نيجني نوفغورود، أن بريليبين بخير.

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